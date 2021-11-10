Звезда «Шерлока» признался в отравлении токсичным веществом на съемках

Британский актер Бенедикт Камбербэтч рассказал, что ему было тяжело играть роль владельца американского ранчо в фильме «Власть пса». На съемках картины он неоднократно столкнулся с отравлением токсичным веществом, сообщает журнал Esquire.

Камбербэтч исполнил роль владельца крупнейшего ранчо в американском штате Монтана. Актер хотел вжиться в образ своего персонажа, поэтому он курил самокрутки без фильтра дубль за дублем. Он стремился, чтобы люди в комнате знали, как он пахнет, хотя добиться этого было непросто.

«Я трижды отравился никотином. Действительно ужасно, когда тебе приходится много курить», — признался звезда «Шерлока».

Актер также рассказал, что беспокоится о новом фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», премьера которого запланирована на 2022 год. В картине он снова исполнил заглавную роль.

«У меня есть страх по поводу выхода второй части, потому что первая имела огромный успех, и Доктор Стрэндж стал очень любимым персонажем», — подчеркнул Камбербэтч.

Артист добавил, что «быть частью франшизы Marvel сюрреалистично», поскольку в ходе съемок хочется ущипнуть себя, чтобы поверить в действительность происходящего.

Ранее стало известно, что Камбербэтч сыграет отравленного российского офицера ФСБ Литвиненко. В основу сериала ляжет книга британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион».