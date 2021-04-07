Звезда «Шерлока» решил умолять Байдена закрыть тюрьму в Гуантанамо

Звезда «Шерлока», британский актер Бенедикт Камбербэтч намерен умолять президента США Джо Байдена закрыть тюрьму в заливе Гуантанамо. Об этом артист сообщил в интервью The Independent.

Камбербэтч решил попросить об этом главу Соединенных Штатов после того, как детально изучил историю тюрьмы во время работы над фильмом 2021 года «Мавританец». «Надеюсь? Да, я буду умолять этого парня», — ответил актер на вопрос о намерении поговорить с Байденом на тему закрытия учреждения.

Гуантанамо-Бэй — военная тюрьма у побережья Кубы, созданная после терактов 11 сентября для содержания подозреваемых в терроризме. Руководство учреждения неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека из-за пыток заключенных.

Камбербэтч спродюсировал и сыграл в драме «Мавританец», рассказывающей историю заключенного Мохаммеда Ульд Слахи. Литературной основой сценария фильма стала книга «Дневник Гуантанамо».