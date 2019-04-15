Камбербэтч на Lamborghini сбил пожилого велосипедиста и получил пощечину

На проселочной дороге острова Уайт британский актер Бенедикт Камбербэтч на автомобиле Lamborghini сбил 63-летнего велосипедиста Майкла Лоуренса. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на друга пострадавшего.

В результате аварии мужчина сильно травмировал руку. «Кровь была повсюду», — пояснил его товарищ. Он добавил, что Лоуренс не сразу узнал знаменитость и даже дал пощечину артисту. По словам друга пострадавшего, когда Камбербэтч снял кепку, у его жертвы «чуть не случился сердечный приступ».

Отмечается, что актер дал пострадавшему футболку и бутылку воды, чтобы тот промыл рану, а также предложил отвезти его в госпиталь. Они обменялись номерами телефонов и решили не обращаться в полицию.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года, однако друг Лоуренса решил рассказать о нем лишь сейчас. Сам пострадавший раздумывает над тем, чтобы потребовать от звезды сериала «Шерлок» компенсацию до 20 тысяч фунтов стерлингов.

Летом 2018 года Бенедикт Камбербэтч спас курьера от грабителей. В Лондоне четверо неизвестных напали на велосипедиста, развозившего еду, и ударили его по голове бутылкой. Проезжавший мимо актер вышел из такси и помог мужчине отбиться от преступников.

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