Умерла работавшая с Куросавой лауреатка «Оскара»

Работавшая с культовым режиссером Акирой Куросавой дизайнер костюмов Эми Вада, лауреатка премии «Оскар», умерла в Японии. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщает ТАСС.

Причина и подробности смерти не раскрываются. Скончавшейся было 84 года.

Эми Вада родилась в 1937 году в Киото. Дизайном костюмов она начала заниматься в возрасте 20 лет. В 1986 году Вада получила мировую известность благодаря работе над картиной Куросавы «Ран» — она стала лауреаткой «Оскара» за созданные к ленте костюмы самурайской эпохи.

Историческая костюмированная драма «Ран» посвящена падению Итимондзи Хидэторы, аристократа эпохи Сэнгоку Дзидай. Фильм является интерпретацией трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир». Лента вышла в 1985 году.

Эми Вада также появилась в камео в сериале «Метрополитен Опера».