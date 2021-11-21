Умер актер из сериала «Воронины» Михаил Зубов

Актер сериала «Воронины» Михаил Зубов умер на 43-м году жизни

Снявшийся в сериале «Воронины» российский актер Михаил Зубов умер в возрасте 42 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Причина и подробности смерти артиста не уточняются. О кончине Зубова сообщила руководительница краснодарской школы кино «Кинолицей» Елена Володина.

Помимо «Ворониных», Михаил Зубов появился в сериалах «Капкан для монстра» и «Лихач».

20 ноября стало известно о смерти советского актера Георгия Морозюка, скончавшегося в возрасте 77 лет, народного артиста России Валерия Гаркалина, умершего на 68-м году жизни, и актера Георгия Шахера, которому было 75 лет.