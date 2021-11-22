Врач предупредила о развитии сахарного диабета при COVID-19

Врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро» Светлана Шокур в беседе с РИА Новости рассказала, что риск заражения и тяжелого течения COVID-19 повышается у пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом.

При этом врач предупредила, что результаты недавних клинических исследований показали, что данная ассоциация имеет и обратный характер: COVID-19 может спровоцировать развитие сахарного диабета. «Дело в том, что вирус SARS-Cov-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент-2), которые есть не только в легких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе», — пояснила она.

В связи с этим бета-клетки поджелудочной железы, производящие инсулин и ответственные за снижение уровня глюкозы в крови, становятся клетками-мишенями для вируса и подвержены разрушению. «Чем значительнее степень повреждения, тем вероятность развития сахарного диабета выше», — заявила специалист.

Также, по ее словам, вызванное коронавирусом состояние сопровождается развитием воспаления, которое усиливается производством активных форм кислорода. В результате, это приводит к тому, что запускается основной механизм развития сахарного диабета второго типа: чувствительность тканей к инсулину снижается и повышается инсулинорезистентность.

«К тому же побочные эффекты многих противовирусных и гормональных препаратов для лечения коронавирусной инфекции связаны с повышением уровня глюкозы крови», — заключила Шокур.

Ранее ученые из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада) сообщили о том, каким образом коронавирус (SARS-CoV-2 ) поражает человеческий мозг. Специалисты выяснили, что при попадании в мозг через нос коронавирус вызывает у переболевших им людей такие симптомы, как проблемы с памятью, нарушения координации и «туман в голове».