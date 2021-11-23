Информация о введении в России платной вакцинации оказалась недостоверной

Данные о том, что вакцинация от COVID-19 в России станет платной, оказались ложными

Информация о возможном введении в России платной вакцинации от коронавируса с 2022 года оказалась недостоверной. Первым об этом заявил Telegram-канал «Погоны и галстуки», на который подписано 5,3 тысячи пользователей. Канал, по заявлению авторов, рассказывает о главных политических инсайдах России и Уральского региона.

23 ноября канал со ссылкой на неназванных инсайдеров сообщил, что в России обсуждается возможность введения с 2022 года платной вакцинации от COVID-19. По их данным, платными станут прививки любой из вакцин.

В публикации не уточнялось, из какой организации или органа власти поступила эта информация, должность и профессии источников также не указывались. Никаких деталей обсуждения — возможная цена, причины введения платной вакцинации или на какой стадии находится дискуссия по этому вопросу — также не приводилось. Подтверждение этой информации в других источниках найти не удалось.

В день публикации сообщения министерство здравоохранения России его опровергло. В пресс-службе ведомства сообщили, что вопрос о платной вакцинации не обсуждается и вводить подобные изменения не планируется.

Также информацию о введении платной вакцинации в России опроверг зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья депутат Алексей Куринный. Он предположил, что «это некий наброс информации, как дополнительный такой аргумент для тех, кто еще не вакцинировался».

При этом информация о платной вакцинации с 2022 года получила распространение в сети. Сообщения с таким содержанием опубликовали СМИ «Общественная служба новостей» и «Русская планета».

Особое распространение контент получил в соцсети «ВКонтакте». Его опубликовали сообщества: «с.Елово Пермcкий край | ELOVOPERM.RU», «Тольятти», «Подслушано в Лянторе», «Подслушано мкр. Молодежный, Кислотные дачи Пермь», «Березовский: с нами теплее», «ТИПИЧНЫЙ ОМСК», «Специальный репортер. Новости, проекты», «Екатеринбург LIVE», а также «ЕКБ — мой город! | Екатеринбург». Публикации появились в ряде менее крупных пабликов.