«Лента.ру» совместно с Минкультуры России запустила конкурс

«Лента.ру» совместно с Минкультуры проводит конкурс «Культурная карта России» в Instagram для школьников и студентов.

Пользователи, которые захотят принять участие в конкурсе, должны будут выложить в своем аккаунте Instagram фотографию своего любимого культурного места в родном городе и придумать к фотографии короткое описание, почему это место стоит посетить, а также отметить в публикации аккаунты «Ленты.ру» @etolentaru, «Культуры для школьников» @culture_for_schoolchildren и Минкультуры @mincult_russia. Также необходимо поставить хэштеги #КультураДляШкольников и #КультурнаяКарта.

В фотогалерею на «Ленте.ру» отберут 10 лучших снимков и отметят авторов этих фотографий. Кроме того, 85 фотографий будут отобраны для составления культурной карты России на «Ленте.ру».

Даты проведения конкурса: с 17 по 26 ноября.

Участие в конкурсе означает согласие с правилами.

Конкурс является частью проекта «Культура для школьников» — проекта, нацеленного на увлекательное знакомство с богатейшей культурой нашей страны. Проект создан решить задачи по внедрению нового формата культурного просвещения школьников через активное погружение в культурное пространство страны, повысить общий уровень знаний о культурном богатстве России и развить художественный вкус, а также привлечь детей и молодежь к изучению искусства.

Проект «Культура для школьников» был запущен осенью 2019 года, тогда в нем участвовало 11 пилотных регионов, а в сентябре 2020 года он стартовал уже во всех субъектах. В пилотных регионах в проекте приняли участие почти 1 миллион 300 тысяч школьников — это 70 процентов всех учеников из участвовавших субъектов.

Идея проекта заключается в реализации комплекса мероприятий, включающего в себя разнообразные виды освоения произведений искусства и художественной культуры, вариативные способы обмена впечатлениями и формирования собственного мнения по поводу искусства и культуры у школьников.

Проект реализуется посредством различных акций, проходящих как офлайн, так и онлайн. Включает такие всероссийские акции, как «Культурный марафон», «Летопись сердец» и «Кинолето».

