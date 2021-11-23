Мишустин заявил о необходимости QR-кодов для переболевших в легкой форме

В России необходимо разработать систему QR-кодов для россиян, переболевших коронавирусной инфекцией в легкой форме и не имеющих при этом прививки. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Запись трансляции телеканала «Россия 24» доступна на YouTube.

Предполагается, что граждане, не лечившиеся от COVID-19 в стационарах, будут получать QR-коды через портал госуслуг.

Ранее Мишустин заявил, о необходимости тестирования на COVID-19 большого количества россиян. Он подчеркнул, что власти регионов должны отнестись внимательнее к доступности тестирования на коронавирус.