Россияне продолжили застолье после убийства собутыльника

Следователи завершили расследование дела в отношении мужчины, который во время застолья в Улан-Удэ убил одного из собутыльников, после чего компания отнесла его тело в соседнюю комнату и продолжила пить два дня, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по области.

Согласно данным следствия, вечером 23 декабря 2020 года компания друзей распивала алкоголь в квартире одного из них. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 32-летний россиянин взял нож и нанес им удары в живот и по ногам 39-летнего знакомого. После этого он продолжил избивать потерпевшего кулаками и ногами, повалил его на пол и несколько раз прыгнул ему на грудь. Компания оттащила тело в спальню и продолжила застолье.

«Позже к их компании присоединилась соседка, не знавшая о происшествии. 25 декабря она случайно увидела в спальне мертвеца, отчего стала кричать. Обвиняемый подбежал к женщине, нанес ей удар стеклянной бутылкой по голове, после чего принялся избивать кулаками и угрожать убийством. Спустя несколько часов, когда злоумышленник отвлекся, женщина смогла выскочить из квартиры и убежать. Оказавшись в безопасности, она позвонила в полицию», — говорится в сообщении.

Компания заперлась в квартире, однако приехавшие на место происшествия правоохранители открыли дверь при помощи специальных инструментов и задержали мужчину. Обвиняемый признал свою вину в совершении преступления.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае 37-летний россиянин получил 16 лет тюрьмы за убийство родителей из отцовского ружья. Преступление произошло на фоне очередной ссоры с отцом из-за алкоголя. Мужчина похитил из сейфа его охотничье ружье и патроны, зашел к спавшему в бытовке отцу и трижды выстрелил в него. Испугавшись, что мать могла услышать выстрелы, решил расправиться и с ней.