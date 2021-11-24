Затопленная десятки лет назад деревня-призрак показалась из-под воды

В Испании из-под воды показалась деревня Асередо, которая была затоплена несколько десятков лет назад из-за закрытия шлюзов гидроэлектростанции. Об этом сообщает «Би-би-си».

Положение деревни-призрака оказалось под угрозой в 1968 году из-за соглашения Испании и Португалии об общем использовании реки Лима для строительства плотины Линдозо. В итоге к 1992 году португальская сторона закрыла свои шлюзы, и Асередо оказалась под водой.

В деревне располагались 70 домов, в общей сложности там проживали около 120 человек. Когда стороны заключили соглашение, португальская гидроэнергетическая компания EDP предложила местным жителям деньги за переезд, что вызвало недовольство и в ряде случаев привело к голодовкам. В итоге население Асередо убедили покинуть деревню.

По данным службы, деревня периодически показывается из-под воды, когда в Лиме снижается уровень воды. Большинство домов превратились в руины — у них разрушились стены, опустели оконные рамы, обломки зданий перемешаны с личными вещами уехавших жителей. Однако некоторые строения почти не пострадали от воды.

В мае 2021 года из-под воды озера Лаго-ди-Резия появилась итальянская деревня Курон в Южном Тироле. Она прекратила существовать в 1950 году, когда местные власти приняли решение построить плотину и соединить два соседних озера в единое водохранилище. В итоге вода затопила более 160 домов.