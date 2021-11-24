На старинной водонапорной башне в Тобольске появится смотровая площадка

На старинной водонапорной башне, расположенной у стен Тобольского кремля, появится смотровая площадка. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

На первом этаже разместится туристско-информационный центр, где можно будет заказать экскурсии по городу. На втором этаже для жителей и гостей Тобольска оборудуют кофейню. Кроме того, в башне организуют выставочное пространство экспонатами об истории населенного пункта.

По словам главы города Максима Афанасьева, изменения не повлияют на исторический облик башни, так как здание является объектом архитектурного наследия.

«Функционально, познавательно и, главное, очень необычно, даже уникально. Мало где такие строения удалось приспособить под современные потребности. Если будут какие-то ещё идеи — рассмотрим!», — добавил Максимов.

Ранее в июне в Махачкале провели реконструкцию заброшенной водонапорной башни — теперь там находится смотровая площадка, с которой можно любоваться видом на море, горы и старинный маяк. Восстановлением решили заняться местные актеры — Сурхаб Шуаев и Хаджимурад Пашаев после того, как проезжали мимо и случайно заметили табличку «Сдается в аренду».