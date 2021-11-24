Гинцбург заявил о стерильном иммунитете после назальной вакцины от COVID-19

После вакцинации назальным «Спутником V» в дополнение к обычному препарату у привитого должен сохраняться стерильный иммунитет больше полугода. Об этом заявил создатель «Спутника V», директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, его слова передает «Интерфакс».

«Мы надеемся, что стерильный иммунитет будет точно больше полугода, но на сколько, пока не проведены клинические испытания, не знаем», — сказал он.

Глава центра Гамалеи объяснил, что интраназальная форма создаст дополнительный слой защиты от COVID-19 после прививки обычным «Спутником V».

Минздрав России разрешил Центру имени Гамалеи проводить вторую фазу клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея в октябре 2021 года. Гинцбург отметил, что препарат не отменяет необходимость прививки обычной вакциной.