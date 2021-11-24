Дикий леопард попал в фотоловушку в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии фотоловушки зафиксировали в парке «Приэльбрусье» дикого леопарда. Видео появилось в Telegram-канале Mash Gor.

Отмечается, что в 2018 и 2020 годах выпустили на волю двух самок леопарда, а в ноябре 2021-го в парке впервые заметили следы диких кошек. Специалисты решили установить фотоловушки.

В один из кадров попал взрослый самец. Эксперты проверили узор на шкуре и выяснили, что этот леопард — из дикой природы. По мнению специалистов, зверя привлекли выпущенные хищницы — Волна и Агунда из Осетии.