Гинцбург назвал варианты исследований назальной вакцины от коронавируса

Исследования назальной вакцины от COVID-19 проведут на разных категориях людей. Их назвал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, его цитирует РИА Новости.

«Есть разные варианты дизайна исследования. В рамках исследования планируется привить назальной вакциной и тех, кто уже ранее был вакцинирован “Спутником V”, и тех, кто не имеет антител», — заявил Гинцбург.

Ранее президент России Владимир Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт». Он пояснил, что у него опустились защитные титры антител ровно через шесть месяцев.

По словам главы государства, во время вакцинации врач набрал в шприц порошок и ввел ему в обе ноздри. Путин признался, что ничего не почувствовал в момент вакцинации и вскоре смог заниматься спортом.

Минздрав России разрешил Центру имени Гамалеи проводить вторую фазу клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея в октябре. По словам Александра Гинцбурга, данная вакцина не отменит необходимость обычной прививки. Назальный препарат дополняет ее, создавая еще один барьер на пути коронавируса.