Бритни Спирс выложила фото украинского кота Степана

Американская поп-певица Бритни Спирс выложила фотографию украинского кота Степана. Снимок ставшего мемом питомца, который с грустным видом сидит за столом с бокалом вина, появился в ее Instagram-аккаунте.

Таким образом исполнительница анонсировала выход своего нового фильма. «Я только что закончила съемки фильма, который называется "Кумир". В нем точно будет много хитов и ярких картинок, чтобы бросить в красивые лица моей семьи. Надеюсь, вы, ребята, хорошо проводите время, потому что я да. Если я пропадаю, вы можете найти меня где-нибудь с этим котом», — написала артистка.

Степан прославился благодаря своему аккаунту в TikTok. На его страничке появляются видео, на которых животное грустно смотрит на алкогольные напитки, в то время как на фоне играют различные старые хиты. В беседе с изданием TJ хозяйка рассказала, что хотела показать своего 13-летнего кота всему миру, так как считает выражение его морды отдельным видом искусства. По словам пользовательницы, в роликах Степан не грустит, а засыпает.

