Песков объяснил слова Путина о вакцине-порошке

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин испытал на себе назальную вакцину в виде жидкости

Президент России Владимир Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса в виде жидкости, а не порошка, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

При этом сам Путин ранее 24 ноября говорил, что ему ввели в нос порошкообразный препарат. «Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие», — объяснил Песков.

Он подтвердил, что президенту впрыснули препарат на следующий день после повторной вакцинации «Спутником Лайт». Никаких побочных эффектов у Путина не было, заключил пресс-секретарь.

В среду, 24 ноября, глава государства заявил, что привился назальной вакциной. «На следующий день вот после разговора с Денисом Юрьевичем [Логуновым] он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы», — сказал президент и описал процедуру вакцинации: врач набрал в шприц порошок и ввел ему в левую и правую ноздри.

Путин также признался, что ничего в момент вакцинации не испытал и вскоре смог заниматься спортом.

21 ноября президент России прошел повторную вакцинацию, привившись «Спутником Лайт». Первую и вторую прививки — «Спутник V» — он поставил в июне текущего года.

