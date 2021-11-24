Зеленский созвонился с президентом Польши

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора он обсудил с президентом Польши вызовы в сфере безопасности. При этом глава государства обратил внимание на то, что и он, и Дуда смотрят на эти вещи с одинаковых позиций.

По словам украинского лидера, они также затронули тему совместного решения подобных проблем и наметили «дальнейший план контактов» по решению двусторонних и международных вопросов».

Ранее Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы главы республик договорились встретиться на заседании Стратегического совета высокого уровня в феврале 2022 года в Киеве и заявили о настроенности в ближайшее время завершить подготовку Соглашения о зоне свободной торговли.