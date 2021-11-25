Гастроэнтеролог перечислила первые признаки аппендицита

При аппендиците максимальная болезненность появляется между пупком и правой подвздошной костью, заявила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Марина Малыгина, пишут «Известия».

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Она объяснила, что иногда аппендикс располагается в нижней части таза. В этом случае у мужчин боль в нем будет напоминать воспаление мочевого пузыря, а у женщин — придатков. У части людей червеобразный отросток приподнят к правому подреберью, ближе к печени. Человек ощутит боль в области чуть ниже правого подреберья. В случае, если орган расположен за слепой кишкой, боль будет ощущаться в пояснице, области паха, тазе и ногах.

Как объяснила специалист, боль при аппендиците приходит внезапно и бывает интенсивной. Далее синдром может стать невыносимым и протекает по типу колики. Терпеть не стоит, отметила она. «Аппендицит не "рассосется". Наоборот, притупление или прекращение боли — это основания для немедленной госпитализации при аппендиците», — перечислила врач первые признаки. Необходимо срочно обратиться к медикам.

При остром аппендиците температура повышается до 37-38 градусов. Ее сопровождают слабость, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, возможен желтый налет на языке. Гастроэнтеролог посоветовала не пытаться ощупывать больной орган самостоятельно, есть опасность разорвать воспаленный аппендикс, после которого у человека разовьется перитонит. «При подтверждении диагноза первоочередное лечение одно — операция», — добавила она.

Ранее клиническое исследование специалистов из США показало, что антибиотики можно применять в качестве эффективной терапии первой линии при лечении аппендицита.