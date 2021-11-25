Ошибка в татуировке мужчины рассмешила пользователей сети

Мужчина сделал на спине татуировку с ошибкой и рассмешил пользователей сети. На фото, опубликованное в закрытой Facebook-группе That's It, I'm ink Shaming («Вот так я насмехаюсь над татуировками»), обратили внимание в The Sun.

На размещенном в сети кадре молодой человек, имя которого не указано, продемонстрировал новый рисунок на своем теле. По его словам, изначально он планировал изобразить на спине плачущего дельфина с надписью Remember me («Помни меня») на английском языке.

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Однако тату-мастер сделал ошибку во фразе и вместо необходимого Remember me написал Rembeber me. Несмотря на это, мужчина не расстроился из-за полученного результата работы. «Наконец-то я сделал себе татуировку плачущего дельфина! Я знаю, что в надписи есть ошибка, но это всего лишь одна буква, так что это не имеет большого значения. К тому же я получил скидку!» — поделился он.

Пользователей сети развеселило тату молодого человека. «Это настолько плохо, что мне даже нравится», «Это очень забавно», «Я хочу такую же татуировку! Это невероятно смешно», «Ребята, все в порядке, самое главное, что он получил скидку», «Я не верю своим глазам», — писали юзеры.

Ранее в ноябре парень бросил возлюбленную с татуировкой с его именем на лице. Модель платформы OnlyFans Казуми Сквиртс рассказала, что решила нанести инициалы возлюбленного на внутреннюю часть губы в качестве подарка на годовщину отношений. Героиня материала пожаловалась, что через неделю молодой человек решил расстаться с ней и попросил съехать из его квартиры.