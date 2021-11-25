Крупного медведя сняли на видео на Урале

Медведь попал на кадры, сделанные фотоловушкой в национальном парке «Таганай» в Челябинской области. Как отметили в Instagram сотрудники парка, это уникальное видео, поскольку на нем запечатлена довольно крупная особь.

На кадрах видно, как хищник осторожно обнюхивает упавшее дерево и трогает носом снег. «Судя по тому, что больше в кадре не показывался, а его следов в округе не замечено, косолапый отправился в берлогу, чтобы залечь в зимнюю спячку», — добавили авторы поста.

Поясняется, что медведи — это самые крупные млекопитающие, которые впадают в спячку. При этом на самом деле научное название этого явления — гибернация. Это состояние, в котором процессы метаболизма настолько замедлены, что для многих других живых существ они оказались бы несовместимы с жизнью.

Однако медведи в таком состоянии не замерзают, а их организмы продолжают функционировать. Жизненные процессы в это время обеспечиваются за счет жира, накопленного летом и осенью, когда животные усиленно питаются. Организм тратит запасы постепенно, и, как правило, их хватает до самой весны.