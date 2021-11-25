Девушка подала в суд на позволившего ей родиться лечащего врача матери

Девушка посчитала свое рождение ошибкой и потребовала компенсации у врача матери

В английском городе Скегнесс, графство Линкольншир, 20-летняя Эви Тумбс посчитала, что не должна была родиться, и подала в суд на лечащего врача своей матери. Об этом сообщает Daily Mirror.

Тумбс рассказала, что страдает расщеплением позвоночника (Spina bifida). Она считает доктора Филипа Митчелла, который консультировал ее мать до и во время беременности, виноватым в развитии патологии. Как объяснила девушка, врач не предупредил пациентку о том, что при планировании беременности рекомендуется принимать добавки с фолиевой кислотой, которая предотвращает дефекты нервной трубки плода, в том числе и развитие Spina bifida.

Британка подала в суд на доктора Митчелла и потребовала у него миллионы фунтов стерлингов компенсации за то, что он позволил ей родиться. Врач не согласился с обвинениями девушки. Он утверждает, что не мог так ошибиться, потому что рекомендует всем планирующим беременность пациенткам принимать соответствующие добавки.

Процесс по делу продолжается. На данный момент неизвестно, получит ли Тумбс запрашиваемую компенсацию.

Расщепление позвоночника — неизлечимое состояние, которое может ухудшаться с возрастом. Оно возникает у ребенка на первом месяце беременности матери и может сопровождаться параличом и неспособностью контролировать мочеиспускание и дефекацию.

Ранее сообщалось, что родившаяся с тяжелой формой расщепления позвоночника женщина решилась на ампутацию ноги ради сохранения ребенка. После удаления ноги беременность женщины протекала без осложнений.