Беременной женщине пришлось выбирать между жизнью ребенка и сохранением ноги

32-летняя жительница валлийского города Суонси Бекки Тернер (Becky Turner) решилась на ампутацию ноги ради сохранения ребенка. Об этом сообщает издание Wales Online.

Тернер родилась с тяжелой формой расщепления позвоночника. Когда женщина была на 18 неделе беременности, ее состояние ухудшилось из-за того, что инфекция поразила одну из костей в левой ноге.

Осложнение сопровождалось острой болью и требовало медикаментозного лечения. Однако необходимые лекарства были несовместимы с беременностью. Тогда женщина оказалась перед выбором между жизнью ребенка и сохранением ноги, и приняла решение ампутировать конечность.

«Для меня ампутация была неизбежна, поэтому я предпочла сделать операцию во время беременности, когда это было безопасно, во втором триместре, а не расставаться с ребенком в первые месяцы его жизни, отправляясь в больницу», — рассказала женщина.

После удаления ноги беременность женщины протекала без осложнений, однако Тернер долго восстанавливалась и училась жить по-новому. Вскоре валлийка родила дочь, и ее муж взял неоплачиваемый отпуск на 10 месяцев, чтобы ухаживать за новорожденной и женой. Спустя пять месяцев женщина смогла впервые выйти на прогулку с ребенком.

«Бывают месяцы, когда мне приходится сидеть в инвалидном кресле, потому что я не могу опираться на ногу из-за боли. Я не могу делать даже элементарные вещи, например, отвозить детей в школу», — прокомментировала Тернер. Женщина также рассказала, что именно во время карантина, введенного из-за распространения COVID-19, ей наконец удалось полноценно провести время с двумя дочерями.

Ранее сообщалось, что в Китае больной отец пожертвовал жизнью ради лечения дочери. Мужчина отказался от лечения рака ради возможности оплатить операцию дочери.