Мужчина пожертвовал жизнью ради спасения тонущего ребенка

В английском городе Айвибридж, графство Девон, мужчина по имени Реза (Reza) пожертвовал жизнью ради спасения тонущей в реке дочери своей возлюбленной. Об этом сообщает издание Plymouth Live.

Инцидент произошел во вторник, 15 июня 2021 года, предположительно в восемь часов вечера у реки Эрме. В какой-то момент девочка начала тонуть, вероятно, не справившись с течением. Мужчина сразу же прыгнул в воду и спас ребенка. Однако сам погиб, поскольку не умел плавать.

У Резы остались его девушка по имени Кэйли (Kaylie) и полуторагодовалая дочь. Семья погибшего открыла сбор средств на отправку тела мужчины на родину, в Иран. По состоянию на сегодняшний день уже собрано 3,5 тысячи фунтов стерлингов (354 тысячи рублей).

«Реза был добрым человеком, который всегда ставил Кэйли и девочек на первое место. Он заслуживает достойных проводов, соответствующих его героическому поступку», — написал один из знакомых мужчины.

Ранее сообщалось, что в Австралии два отца пожертвовали жизнями ради спасения тонущих детей. Мужчины увидели, что их детей унесло волнами и тут же прыгнули в воду.