Беременная женщина бросилась на помощь трем тонущим детям и спасла их

Беременная женщина из американского штата Мичиган бросилась на помощь трем тонущим в озере детям и спасла их. Об этом сообщает сайт телеканала WGN 9.

Во вторник, 25 мая, Алисса ДеУитт (Alyssa DeWitt), которая находится на пятом месяце беременности, отдыхала на пляже со своими детьми. Она увидела, как в воде кто-то машет руками.

Женщина незамедлительно заставила своих детей выйти из воды и побежала на пирс. «Группу детей, которые плавали в озере, било о стену пирса. Они едва могли держать головы над водой и буквально тонули у меня на глазах. На пляже не было никого, к кому я могла бы обратиться за помощью», — рассказала американка на своей странице в Facebook.

ДеУитт вызвала спасателей, но из-за сильного ветра ответов диспетчера по телефону было почти не слышно. «Тогда у меня произошел выброс адреналина, и я решилась на это», — написала женщина.

Американка свесилась с пирса, вытянула руки и вытащила всех троих детей из воды. «Не знаю, как, но я сделала это», — подчеркнула она.

К тому моменту, как полицейские прибыли на место происшествия, дети уже были спасены. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что все участники инцидента получили незначительные повреждения, но если бы ДеУитт не начала действовать, все могло бы закончиться гораздо хуже.

После произошедшего ДеУитт отправили на медицинское обследование. Врачи сообщили, что с женщиной и ее плодом все в порядке.

Ранее сообщалось, что мужчина бросился в канал и спас тонущего мальчика в американском городе Вашингтон. Он подплыл к плачущему ребенку и дотащил его до лестницы, по которой оба выбрались на берег.