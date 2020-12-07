Два отца пожертвовали жизнями ради спасения тонущих детей

В австралийском городе Саншайн-Кост, штат Квинсленд, два отца пожертвовали жизнью ради спасения тонущих детей. Об этом сообщает 9News.

Многодетный отец Ричард Кэтбаган и его друг Денни Джейд Кабалла отдыхали 6 октября с семьями на пляже. Мужчины увидели, что их детей, игравших на мелководье, унесло волнами. Они тут же прыгнули в воду и попали в сильное течение.

Отдыхающие Аллана и Брок Харрис увидели в воде тонущих и поспешили на помощь. Брок вытащил Кэтбагана, Кабалла и еще одного человека из воды. Затем он начал делать мужчинам сердечно-легочную реанимацию. Некоторое время у Кабалла сохранялся пульс, однако спасти австралийца не удалось. Оба друга погибли на месте. Третий пострадавший выжил.

Брок утверждает, что его тоже едва не утянуло на дно из-за мощного течения. Однако его невеста Аллана нашла доски для катания на волнах и вовремя подоспела. «Я повернулся и увидел, что она подготовила для меня доску, чтобы я смог добраться до берега. Если бы не она, я бы сам не выкарабкался», — говорит он.

Полицейский Квинсленда Крейг Маккенкси отметил, что два ребенка самостоятельно выбрались на сушу. Девятилетнего сына Кабалла, Тайгана, отвезли в больницу на вертолете. Мальчик находится в стабильном состоянии. «Это было очень самоотверженно со стороны отцов прыгнуть в воду ради спасения ребенка. Если бы не они, мальчик, скорее всего, не выжил», — отметил Брок.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида мужчина попал в отбойное течение и погиб, спасая дочь. Водолазы нашли его тело в 800 метрах от места, где его видели в последний раз.

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