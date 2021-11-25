Уралец протащил километр по трассе привязанного к машине должника из-за долга в 15 тысяч

На Урале рецидивист привязал должника к машине и протащил километр по трассе из-за долга в 15 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 25 ноября, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, фигурантами инцидента стали два неоднократно судимых уральца, которые ранее отбывали наказание в исправительной колонии №12 Нижнего Тагила. Один из них увез второго в Нижний Тагил на своем авто, заковал в наручники и требовал возврат долга — 15 тысяч рублей.

Рецидивист отобрал у должника телефон, банковские карты, ключи от квартиры и паспорт и ударил его ножом в плечо. После чего привязал с помощью буксировочного троса мужчину к машине и протащил по трассе около километра. В какой-то момент жертва смогла освободиться. Беглецу помог встреченный экипаж ГИБДД, машину преступника вскоре нашли, его самого задержали.