Россиянам дали советы по защите от мошенников в дни распродаж

Исследователи Check Point Research (CPR) предупредили россиян об активизации интернет-мошенников в дни распродаж и дали советы по защите от злоумышленников. Соответствующая информация содержится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным экспертов, мошенники рассылают по электронной почте потенциальным жертвам выгодные предложения на товары с большими скидками. Они предлагают перейти по вредоносной ссылке, которая ведет на фишинговые ресурсы. Отмечается, что в преддверии «черной пятницы» количество таких сайтов увеличилось на 178 процентов по сравнению со средним показателем в 2021 году.

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, нужно в первую очередь остерегаться рекламных ссылок. Специалисты рекомендовали самостоятельно вбивать в поисковик названия магазинов и переходить на официальные страницы брендов. Также эксперты призвали отказаться от слишком выгодных предложений. Они отметили, что реальные магазины не будут продавать товары с подозрительно большими скидками.

Специалисты также посоветовали проверять адреса страниц магазинов: в адресной строке не должно быть опечаток. Кроме того, при переходе на страницу оплаты товаров необходимо обращать внимание на значок замка в адресной строке: он означает, что на странице используется шифрование. Эксперты настоятельно рекомендовали избегать онлайн-транзакции на сайтах, на которых шифрования нет.

Специалисты также призвали внимательно относиться к электронным письмам, в которых содержатся ссылки на сброс пароля или на выгодные предложения. По словам экспертов, в период сезонных скидок компании чаще отправляют покупателям рассылки, чем и могут воспользоваться мошенники.