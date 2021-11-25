В Крыму прокомментировали приближение эсминца США к Черному морю

Приближение эсминца США Arleigh Burke к Черному морю повышает напряженность, а также является вызовом России в сфере безопасности. Такой комментарий дала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, пишет РИА Новости.

Вместе с тем она призвала Совет безопасности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сделать конкретные шаги по удержанию Соединенных Штатов, а также их союзников от эскалации военной деятельности в Черном море.

Ранее стало известно, что ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) 25 ноября направился в Черное море, чтобы принять участие в совместных операциях с американскими союзниками по НАТО.

В Пентагоне сообщили, что военно-морские учения совместных сил НАТО помогают поддерживать интегрированную систему сдерживания военных угроз. 12 ноября в международных водах Черного моря состоялись учения, в которых участвовали семь военных кораблей ВМС США, Турции, Румынии и Украины.