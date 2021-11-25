Российский иммунолог прокомментировал данные о новом опасном штамме коронавируса

Появление новых штаммов COVID-19 является попытками вируса обойти коллективный иммунитет. Так прокомментировал данные о новом опасном штамме B.1.1.529 врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, его слова приводят «Известия».

Российский эксперт отметил, что способность мутировать — одно из основных свойств вирусов, которое позволяет приспосабливаться к различным условиям. По его словам, к новым условиям для коронавируса сейчас относятся поствакцинный и коллективный иммунитет. Мутируя, вирус пытается их обойти, и, в частности, дельта-штамм уже продемонстрировал уклонение на значительный процент, заявил иммунолог.

«Мутации самопроизвольные, как бусинки на веревочке, все время перескакивают, или как картинка в калейдоскопе. В результате действия внешних факторов, по Дарвину, отбираются те мутации, которые в интересах вируса», — объяснил Жемчугов.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что в Ботсване, ЮАР и Гонконге зафиксировали десять случаев заражения новым штаммом коронавируса под названием B.1.1.529. Предполагается, что он может стать самым опасным вариантом инфекции.