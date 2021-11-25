Сделки россиян с криптовалютами оценили в миллиарды долларов

ЦБ оценил годовой объем сделок с криптовалютами в России в пять миллиардов долларов

Объем сделок россиян с цифровыми активами достиг пяти миллиардов долларов в год (350 миллиардов рублей), указано в обзоре финансовой стабильности за третий и четвертый кварталы 2021 года, опубликованном Банком России. Такие данные ЦБ предоставили крупные кредитные организации в июле.

Сумма сопоставима с вложениями россиян в акции зарубежных компаний. По данным Банка России, в иностранные ценные бумаги в 2020 году жители России инвестировали 474 миллиарда рублей. Однако ЦБ отмечает, что интерпретировать оценочный объем операций с цифровыми активами как переток сбережений граждан в криптовалюты некорректно. «Во-первых, данные по оборотам торгов могут отражать поочередные покупки и продажи, во-вторых, часть этого объема — продажи цифровой валюты, полученной в результате майнинга», — указано в документе.

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В Банке России заявили, что россияне являются одними из наиболее активных участников крипторынка. Например, Россия находится в числе лидеров по количеству посещений биржи Binance. В ЦБ выразили обеспокоенность этой тенденцией, так как такой большой объем инвестиций в криптовалюту несет финансовые риски как для самих граждан, так и для страны.

В документе отмечено, что цифровые валюты часто используют в преступной деятельности. Кроме того, неопытные держатели криптовалют часто терпят убытки из-за скачков курса, мошенничества и хакерских атак. В Банке России также обратили внимание на большой объем энергии, потребляемой при производстве цифровых монет, и на вред майнинга для экологии.

В октябре Россия вышла на третье место в мире по объему майнинга криптовалют. Доля страны в глобальной добыче с сентября 2019 года по август 2021 выросла почти в два раза — с 5,9 процента до 11,2 процента. Общие вычислительные мощности на территории страны составили 13,6 Eh/s. Число майнеров в стране резко увеличилось после запрета цифровых активов в Китае, который повлек массовую миграцию.