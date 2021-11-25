В Приангарье восемь полицейских получали взятки за информацию об умерших

В Приангарье восемь полицейских получали взятки за предоставление информации об умерших бизнесмену из ритуальной службы. Об этом в четверг, 25 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области.

По версии следствия, коммерсант, который с 2020 осуществлял организацию похорон и сопутствующих услуг, через посредника платил участковым, оперативному дежурному и его помощнику за информацию об умерших на территории Шелеховского района Иркутской области. Всего за подобную информацию он заплатил не менее 280 тысяч рублей.

Однако сотрудники полиции и ФСБ региона вычислили взяточников — коммерсант и двое полицейских были задержаны силами спецотряда быстрого реагирования Росгвардии. Позже стало ясно, что помимо коммерсанта в этот бизнес оказались втянуты шесть участковых и два сотрудника дежурной части. Вместе с бизнесменом к уголовной ответственности будут привлечены девять человек.

Все полицейские вину признали и сотрудничают со следствием, они находятся под подпиской о невыезде. Коммерсанта могут поместить под стражу.

В октябре в Иркутске пятеро участковых попались на аналогичном преступлении. Всех пятерых и представителя ритуального агентства также задержали.

