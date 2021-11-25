Россия представит декларацию против использования интернета террористами

Российская делегация подготовила проект декларации по теме противодействия использования интернета террористами к предстоящему заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел (МИД) России Марию Захарову.

«К Совету министров иностранных дел ОБСЕ Россия подготовила проект декларации по актуальной теме противодействия использованию сети интернет в террористических целях. Мы рассчитываем на его поддержку», — заявила Захарова.

Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ состоится в Стокгольме 2-3 декабря. На заседании представители МИД рассмотрят и оценят ситуацию по безопасности на евроатлантическом и евразийском пространстве, а также работу организации во всех сферах ее деятельности.

19 ноября глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, в ходе которых стороны обсудили подготовку документов к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ.