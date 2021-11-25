Домклик признан Frank RG лучшей банковской экосистемой недвижимости в России

Домклик от Сбера признан лучшей банковской экосистемой недвижимости в России. Премия присуждена по итогам исследования, проведённого аналитической и консалтинговой компанией Frank RG.

«Наша цель — давать людям возможность улучшить свои жилищные условия, создавать максимально удобные и доступные продукты и сервисы. Награда в номинации «Лучшая банковская экосистема недвижимости» отражает востребованность и эффективность нашего сервиса для клиентов, а также подтверждает, что мы развиваемся в правильном направлении. Подчеркну, что это результат работы всей нашей команды, которая каждый день работает над совершенствованием продукта. Я бы хотел поблагодарить аналитиков за высокую оценку нашей работы», — отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв.

Оценка в номинации «Лучшая банковская экосистема недвижимости» проводилась по различным критериям — баллы присваивались на основании аналитики. Эксперты Frank RG высоко оценили широкий спектр и удобство услуг и сервисов, предоставленных платформой для сопровождения сделок и обслуживания ипотечных кредитов. В частности, аналитики отметили большую базу объявлений по недвижимости, выгодную стоимость электронных сервисов сопровождения сделки и гибкую ценовую политику по сравнению с другими участниками исследования.

