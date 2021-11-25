В браузере Edge нашли секретный режим

Microsoft добавила в браузере Edge несколько скрытых функций. Об этом сообщает издание TechRadar, журналисты которого и обнаружили в фирменном браузере Microsoft новые настройки.

По данным авторов материала, в сборке Edge 96.0.1054.29 присутствуют два режима работы программы. Первая конфигурация — сбалансированная. Во время работы в данном режиме браузер запоминает, какие сайты чаще всего посещает пользователь, и разрешает к ним доступ — как правило, независимо от ограничений.

Второй режим под названием «Строгий» (Strict) контролирует все сайты, которые посещает пользователь. В этом случае браузер обращает внимание на веб-сайты с низким уровнем защиты и предупреждает об этом пользователя. Также в данном режиме максимальной защиты включены блокировка атак через JavaScript Just in Time Engine (JIT), технология контроля потока и аппаратная защита от эксплойтов от Intel.

Новый режим можно активировать на вкладке «Конфиденциальность» в настройках программы.

По словам представителей Microsoft, режим максимальной защиты является лучшим вариантом для использования Edge при работе в интернете. Однако в этом случае производительность системы может снизиться.

Ранее стало известно, что Microsoft запретила открывать системные ссылки в иных браузерах, кроме фирменного Edge. К ссылкам, которые открываются только через Edge, относится контент в разделах «Настройки», «Новости», «Виджеты».