Финляндия продлила ограничения для россиян

Власти Финляндии продлили ограничения для россиян при перемещении через границу до 19 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в заявлении кабмина республики говорится, что несмотря на увеличение темпов вакцинации, риск превышения возможностей системы здравоохранения по-прежнему остается. «Эпидемия инфекционного заболевания COVID-19 продолжается», — отмечается в сообщении.

В настоящий момент въезд в Финляндию разрешен всем, кто вакцинирован препаратом, одобренным ВОЗ и Европейским медицинским регулятором.

Ранее в октябре в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали возможные сроки открытия Финляндии для российских туристов. По словам представителей туристического бизнеса, финская граница останется закрытой до конца 2021. «В Финляндию пустят обладателей ВНЖ, недвижимости, а также привитых иностранными вакцинами. (...) Вряд ли финны захотят так рисковать общественным здоровьем, чтобы принимать туристов из РФ», — заявили они.