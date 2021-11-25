Масштабные обыски ФСБ на московском рынке попали на видео

На Севастопольском рынке в Москве прошли масштабные обыски, которые инициировала ФСБ. Произошедшее попало на видео. Запись в четверг, 25 ноября, публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов в черных масках осматривают товар. На улице возле здания рынка и у входа в помещения заметно скопление людей.

По данным телеканала, обыски связаны с большой партией контрабандных электронных сигарет, которая прибыла в Москву. Правоохранители изъяли часть товара. РЕН ТВ также сообщает, что в составе курительных смесей могут быть наркотические добавки.