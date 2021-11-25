Гинцбург раскрыл последствия применения назальной вакцины

Глава центра Гамалеи Гинцбург: у назальной вакцины от COVID-19 нет побочных эффектов

Директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какие последствия наблюдаются у пациентов после применения назальной вакцины против коронавируса, сообщает ТАСС.

Гинцбург заявил, что на данный момент у назальной вакцины против COVID-19 нет побочных эффектов. Однако эффективность препарата еще предстоит проверить, подчеркнул он.

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Глава центра Гамалеи также раскрыл опасность назальной вакцины для аллергиков. Он рассказал, когда препарат может нанести вред пациентам с таким заболеванием.

«Как и любой препарат — только когда стадия обострения заболевания. Когда обострения нет — пожалуйста, используйте, никаких ограничений нет», — подчеркнул Гинцбург.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса. Он прошел процедуру на следующий день после повторной вакцинации «Спутником Лайт».

В октябре Минздрав России разрешил центру имени Гамалеи проводить вторую фазу клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. По словам руководителя учреждения, препарат дополнит обычную вакцину, создавая еще один барьер для вируса.

