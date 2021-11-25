Гинцбург раскрыл последствия применения назальной вакцины

Директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какие последствия наблюдаются у пациентов после применения назальной вакцины против коронавируса, сообщает ТАСС.
Гинцбург заявил, что на данный момент у назальной вакцины против COVID-19 нет побочных эффектов. Однако эффективность препарата еще предстоит проверить, подчеркнул он.
Глава центра Гамалеи также раскрыл опасность назальной вакцины для аллергиков. Он рассказал, когда препарат может нанести вред пациентам с таким заболеванием.
«Как и любой препарат — только когда стадия обострения заболевания. Когда обострения нет — пожалуйста, используйте, никаких ограничений нет», — подчеркнул Гинцбург.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса. Он прошел процедуру на следующий день после повторной вакцинации «Спутником Лайт».
В октябре Минздрав России разрешил центру имени Гамалеи проводить вторую фазу клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. По словам руководителя учреждения, препарат дополнит обычную вакцину, создавая еще один барьер для вируса.