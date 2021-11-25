Билли Айлиш попросила отказаться от индейки в День благодарения

Американская певица Билли Айлиш попросила отказаться от поедания индейки в День благодарения. Пост на эту ему появился в ее Instagram-сторис.

Исполнительница опубликовала фотографию с птицей в руках. «Индейки — одни из самых нежных созданий в мире. И каждый День благодарения в мире убивают 46 миллионов особей. Я знаю, что трудно отказаться от традиций, но держите эту информацию в уме», — написала Айлиш.

В октябре обладательница семи премий «Грэмми» высказалась против нового закона штата Техас, запрещающего аборты после шести недель беременности. Айлиш призналась со сцены Техасского музыкального фестиваля Austin City Limits 2021, что изначально хотела отменить свое выступление на мероприятии в знак протеста против нового закона об абортах в штате.

«Я думала отказаться от участия в шоу, потому что хотела наказать это ****** [долбанное] место за то, что там допустили. Но потом я вспомнила, что это вы, ребята, ****** [долбанные] жертвы, и вы заслужили все это в мире. И нам нужно сказать им, чтобы они ***** [на хрен] заткнулись», — сказала артистка со сцены. Она заявила, что каждый человек имеет право самостоятельно распоряжаться своим телом.