В Москве задержан заподозренный в хищениях бывший замглавы Ульяновской области

Следственный комитет России (СКР) задержал бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова по подозрению в хищении денежных средств из бюджета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Экс-чиновника задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о хищениях при реализации проектов по ремонту и реконструкции административных объектов органов госвласти в регионе. По версии следствия, Озернов использовал свое служебное положение и привлек аффилированных ему предпринимателей к участию в конкурсах на заключение госконтрактов. В результате была завышена стоимость работ на 15 миллионов рублей.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте экс-вице-губернатора.

Озернов занимал должность первого заместителя губернатора Ульяновской области с 2014-го по апрель 2021 года.