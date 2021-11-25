Правительство рассмотрит новые меры поддержки бизнеса

РБК: бизнес-омбудсмен Титов попросил о новой поддержке фирм в связи с введением QR-кодов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину расшить меры поддержки бизнеса из пострадавших от коронавируса отраслей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена.

Титов заявил, что фирмы в сферах общепита, досуга и спорта попросили о дополнительной поддержке в связи с введением QR-кодов в регионах страны. Правительство согласилось рассмотреть новые меры поддержки бизнеса: в частности, Мишустин поручил изучить предложения Титова первому вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову.

Бизнес-омбудсмен заявил, что при продлении коронавирусных ограничений 35-45 процентов предприятий в перечисленных областях начнут увольнять сотрудников. Ситуацию поможет изменить ряд мер, среди которых изменение программы льготных кредитов ФОТ 3.0, отсрочка по арендным и коммунальным платежам и выдача россиянам QR-кодов после введения первого компонента вакцины от COVID-19.

12 ноября в Госдуму внесли проекты поправок о введении QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесенного за последние полгода заболевания. При этом инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.