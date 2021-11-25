Акции «Тинькофф» взлетели

Акции компании TCS Group, владеющей банком «Тинькофф», взлетели в ходе торгов в четверг, 25 ноября. Глобальные депозитарные расписки (ГДР) подорожали на 6,33 процента, до 7324,6 рубля за штуку. Основную торговую сессию бумаги завершили на отметке в 7205 рублей (плюс 4,6 процента).

Бумаги отыгрывают успешные данные квартального отчета, опубликованного накануне. Согласно ему, чистая прибыль TCS выросла по итогам третьего квартала на 31 процент, до 16,5 миллиарда рублей.

Индекс Мосбиржи завершил торги небольшим падением до 3947,82 пункта (минус 0,07 процента). Индекс РТС вырос на 0,31 процента, до 1665,74 пункта.

Лидерами роста «голубых фишек» Мосбиржи стали TCS Group, «Магнит» (плюс 2,55 процента, до 6025 рубля за акцию) и «Полиметалл» (плюс 1,52 процента, до 1361 рубля). Больше всего подешевели бумаги «Лукойла» (минус 2 процента, до 6678,5 рубля), «Новатэка» (минус 1,68 процента, до 1640 рублей) и «Татнефти» (минус 1,61 процента, до 490,4 рубля).

Курс доллара составил 74,65 рубля (минус 0,33 рубля), курс евро — 83,67 рубля (минус 0,3 рубля). Биткоин после нескольких дней снижений вырос сразу почти на пять процентов, до 58 714,5 доллара за монету.

Нефть марки Brent торговалась по 81,92 доллара за баррель (минус 0,38 процента), марки WTI — по 77,94 доллара (минус 0,57 процента).