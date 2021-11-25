В Госдуме рассказали о специально инфицирующих себя антиваксерах

Зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал «Ленте.ру», что в России есть желающие самостоятельно заболеть COVID-19 вместо того, чтобы делать прививку.

Ранее RT со ссылкой на испанское TVE сообщило, что противники вакцинации в Европе специально инфицируют себя COVID-19, чтобы получить ковид-паспорт, они покупают наборы для самоинфицирования в интернете и ходят в гости к заболевшим друзьям.

«И в России такое есть, я слышал высказывания людей, которые говорят: «Давайте мы заразимся», чуть ли не в красную зону специально приходят или с инфицированными контактируют, такие у нас тоже есть, просто это у нас не носит массовый характер, не сопровождается публикациями. Если человек таким путем хочет выработать иммунитет, это его позиция, другое дело, чем закончиться их болезнь, как они перенесут», — рассказал парламентарий. Он также отметил, что в Госдуме этот вопрос не обсуждался.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили поправки, согласно которым QR-коды предлагается выдавать также гражданам, привитым иностранными вакцинами и «неофициально» переболевшим COVID-19.

