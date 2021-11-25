В Сбере предостерегли от киберугроз будущего

Кибератаки становятся все более разнообразными и все чаще направлены на новые технологии. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов в рамках спецпроекта, приуроченного к 180-летию банка. Он также перечислил сферы, в которых людей подстерегают угрозы.

«Дополнительные риски создают различные облачные сервисы, а также популярный сегодня тренд BYOD (bring your own device — «принеси свое устройство»), когда сотрудникам компании разрешается работать с личного компьютера или ноутбука, подключаемого к внутренней сети компании», — констатировал Кузнецов.

Он также рассказал об обратной стороне интернета вещей (Internet of Things, IoT)— концепции использования умных предметов, оснащенных технологиями для взаимодействия друг с другом и способных выполнять операции без участия человека (например, умный дом). С одной стороны, интернет вещей делает жизнь удобной, с другой — содержит уязвимости, которыми могут воспользоваться преступники.

«С одной стороны, замечательно, когда ваш холодильник сам заказывает продукты, а чайник можно дистанционно попросить подогреть воду. Но надо понимать, что в таком случае и холодильник, и чайник, и любое другое устройство, имеющее доступ в интернет, могут быть использованы для DDoS-атак. Причем вы как пользователь об этом даже не узнаете да и вряд ли будете сильно задумываться о кибербезопасности таких устройств, ведь в них не хранятся ваши деньги», — отметил зампред правления Сбера.

В мире насчитывается восемь миллиардов IoT-устройств, говорит Кузнецов, и с каждым годом их количество будет расти. А значит, мощность DDoS-атак тоже будет только нарастать.

Спецпроект «Ленты.ру» приурочен к 180-летию Сбера. В нем подробно рассказывается о масштабных технологических и социальных преобразованиях, которые переживает человечество в связи с началом четвертой промышленной революции. Эти перемены уже касаются генетики, биоинженерии, медицины, экономики, образования, кибербезопасности и других ключевых сфер. Спикерами проекта стали ведущие специалисты Сбера.

