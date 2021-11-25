Ресторан Моргенштерна закрыли из-за торговли нелегальным алкоголем

В Москве закрыли ресторан Kaif, принадлежащий российскому рэперу Алишеру Моргенштерну. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник.

В ходе проверки заведения на Большой Дмитровке выяснилось, что в нем осуществлялась торговля нелегальным алкоголем. У заведения нет лицензии на эту деятельность. Работа ресторана, уточнил источник, приостановлена временно.

Ранее стало известно, что Моргенштерн отправился в Белоруссию для участия в частном мероприятии. Это произошло на фоне обвинений главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Портал URA.RU со ссылкой на источник предположил, что из Белоруссии Моргенштерн не вернется в Россию.

До этого адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин объявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина.