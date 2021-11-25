Соучастника убийства подмосковного бизнесмена Казарновского осудили на 12 лет

Соучастник убийства подмосковного бизнесмена Леонида Казарновского осужден на 12 лет. Он помог киллеру спланировать преступление и также раздобыл пистолет. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, осужден 57-летний Владимир М., житель Одинцова. Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Казарновский был убит весной 2018 года после хоккейной матча. Он спонсировал один из клубов и присутствовал на игре ночной лиги. Убийца выпустил не менее семи пуль в бизнесмена, после чего скрылся на авто, за рулем которого был Владимир М.

Предысторией послужило хищение 35 миллионов рублей в его фирме. Казарновский тогда поймал с поличным похитительницу — это была главный бухгалтер.

Бизнесмен не стал сообщать об инциденте в полицию, но потребовал вернуть ему похищенное. Тогда супруг главного бухгалтера стал думать, как избавиться от Казарновского, и сам выступил в роли убийцы. Владимир М. помог ему с планом действий и оружием.

Как сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, киллер объявлен в международный розыск. Обвинение в совершенном преступлении ему предъявлено заочно.