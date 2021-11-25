Диетолог раскрыла вред лимона

Диетолог Лапина призвала не есть лимон при аллергии на цитрусовые и заболеваниях ЖКТ

Диетолог Александра Лапина рассказала, какими полезными свойствами обладает лимон. Специалист также объяснила, кому противопоказано употребление этого продукта, пишет РИА Новости.

По словам медика, лимон улучшает пищеварение, пробуждает аппетит, а также снижает количество холестерина в крови. Кроме того, этот продукт облегчает спазмы и предотвращает образование раковых опухолей. «Лимон в большинстве случаев используется для борьбы с простудой и кашлем. Также он является противовирусным и антибактериальным продуктом», — подчеркнула специалист.

Однако Лапина предупредила, что лимон не стоит есть всем людям. Она призвала отказаться от этого продукта россиянам аллергией на цитрусовые. Кроме того, не следует употреблять лимон при заболеваниях почек и проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

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