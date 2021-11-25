Раскрыто важное преимущество «живых» стен

Ученые из британского Университета Плимута (University of Plymouth) раскрыли преимущества разведения растений на фасадах домов. Одной из важных причин создать «живую» стену оказалось значительное снижение теплопотерь, сообщается на сайте учебного заведения.

Исследователи решили провести эксперимент над зданием Центра устойчивого развития на территории университетского кампуса. На одной части стены западного фасада они разместили полотно из зеленых насаждений, а другую не трогали. В течение пяти недель ученые следили за изменениями и обнаружили, что на стороне с растениями на 31,4 процента лучше сохранялось тепло внутри здания.

Среди других преимуществ «живых» стен эксперты назвали улучшение качества воздуха, шумоподавление, сохранение биоразнообразия и экономию на счетах за отопление. Кроме того, все перечисленные эффекты одинаково хорошо работают и для старых, и для новых домов.

В октябре британцам предложили выращивать растения на крышах, чтобы внести вклад в спасение от глобального потепления. По данным экспертов, толстый слой почвы на плоской кровле способен летом снизить температуру в здании на 12 градусов, а зимой и в межсезонье — защитить от затоплений. Полезными экологи посчитали и растения на стенах — за счет них можно охладить южную сторону дома на 32 градуса и потреблять на 59 процентов меньше электроэнергии.