Оценены сроки иммунитета к коронавирусу у подростков после вакцины «Спутник M»

Длительность иммунитета к COVID-19 у подростков после вакцинации «Спутником M» неизвестна

Исследование препарата от COVID-19 для подростков «Спутник М» показало формирование клеточного и гуморального иммунитета, однако продолжительность защиты неизвестна. Так длительность иммунитета к коронавирусу оценена в инструкции препарата, передает ТАСС.

Уточняется, что иммунологические свойства вакцины для подростков изучались в ходе клинического исследования у добровольцев от 12 до 17 лет.

Ранее сообщалось, что после вакцинации препаратом «Спутник М» у 93,2 процента подростков сформировался клеточный иммунитет к COVID-19.

