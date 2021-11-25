Невеста заменила манекеном попавшего в больницу за два часа до свадьбы жениха

Мужчина попал в больницу за два часа до свадьбы и вынудил невесту танцевать с манекеном

Невеста из американского города Янгсвилл, штат Северная Каролина, на свадьбе танцевала с манекеном, так как ее жених попал в больницу и пропустил свадьбу из-за пищевого отравления. Видео с танцем невесты опубликовано на странице свадебной площадки The Victorian в TikTok.

Кристин и Гэннон Кармир поженились в июле 2020 года, в разгар пандемии COVID-19. Пара несколько раз пыталась отметить свадьбу, но безуспешно. Когда влюбленные организовали очередную попытку провести торжество, они столкнулись с очередной проблемой.

За два часа до свадьбы Гэннон оказался в больнице с пищевым отравлением. Мужчина вынужден был оставаться в учреждении до 20:30 этого дня. Несмотря на это, Гэннон и Кармир приняли решение не отменять мероприятие, и оно состоялось без жениха. На записи видно, как Кристин Кармир танцует с «заменителем жениха» — отпаривателем одежды, наряженным в костюм и украшенным iPad с фотографией Гэннона на экране. Затем невеста держит манекен за рукав во время разрезания свадебного торта. Она даже делает вид, что угощает тортом возлюбленного.

Креативный способ решить свадебную катастрофу вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Некоторые из них похвалили Кристину за умение справляться с проблемами. «У невесты отличный взгляд на жизнь», — написал один из них. «Мне нравится, как они справились с ударом судьбы и продолжили радоваться», — отметил другой.

Некоторые признали, что были бы обескуражены такой ситуацией. Одна из пользовательниц отметила: «Я бы буквально проплакала весь день». Нашлись и те, кто упрекнул Кристин в том, что она не поехала в Гэннону в больницу. «Не должна ли она была быть рядом с ним?» — написал один из них.

Когда Гэннон почувствовал себя лучше, он появился в комментариях, чтобы поблагодарить The Victorian и сообщить, что это он сказал Кристине наслаждаться свадьбой без него.

«Это жених! Огромное спасибо The Victorian! Это была наша третья попытка сыграть свадьбу во время пандемии COVID-19. Учитывая другие попытки, правила больницы и надежду вернуться на церемонию, я хотел, чтобы она осталась с друзьями и семьей. Мы счастливы вместе почти восемь лет, и еще много лет — впереди», — написал он.

«К сожалению, некоторым людям не понравился ее выбор. Это были решения, которые мы принимали вместе в надежде, что я вернусь на свадьбу и смогу хоть немного отпраздновать и пообщаться с друзьями и семьей, с которыми мы не так уж часто видимся», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре полицейские прервали свадьбу и арестовали жениха за неуплату алиментов бывшей жене. Сотрудники полиции задержали эквадорца и забрали его в участок в разгар мероприятия, несмотря на просьбы невесты отложить арест до окончания свадьбы.